Карта бойових дій станом на 17 лютого / Колаж 24 Каналу
Українські захисники вже 724 добу героїчно обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його назад у країну-агресорку. Найзапекліші бої наразі відбуваються на Авдіївському напрямку, де росіяни не припиняють штурми позицій ЗСУ.
Загалом протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог також завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росіяни атакували біля Ямполівки: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки біля Богданівки: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки: дивіться на карті
Українські військові стримали ворога біля Георгіївки: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Малої Токмачки: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.