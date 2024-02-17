Українські захисники вже 724 добу героїчно обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його назад у країну-агресорку. Найзапекліші бої наразі відбуваються на Авдіївському напрямку, де росіяни не припиняють штурми позицій ЗСУ.