Загалом протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог також завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Дивіться також Понад 1000 окупантів, 16 машин, 28 артсистем: величезні втрати Росії на 17 лютого

Яка ситуація на Сході України

Ворог атакував біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Ямполівки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки біля Богданівки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки: дивіться на карті

Українські військові стримали ворога біля Георгіївки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Малої Токмачки: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.