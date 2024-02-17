Карта боевых действий по состоянию на 17 февраля / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 724 сутки героически обороняют наше государство от врага, выгоняя его обратно в страну-агрессора. Самые ожесточенные бои сейчас происходят на Авдеевском направлении, где россияне не прекращают штурмы позиций ВСУ.
Всего за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Враг также нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Россияне атаковали возле Ямполовки: смотрите на карте
ВСУ отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте
Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки: смотрите на карте
Украинские военные сдержали врага возле Георгиевки: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Враг штурмовал позиции ВСУ возле Малой Токмачки: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районах огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны противника.