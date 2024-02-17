Всего за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Враг также нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Враг атаковал возле Синьковки: смотрите на карте

Россияне атаковали возле Ямполовки: смотрите на карте

ВСУ отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте

Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки: смотрите на карте

Украинские военные сдержали врага возле Георгиевки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Враг штурмовал позиции ВСУ возле Малой Токмачки: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районах огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствах противовоздушной обороны противника.