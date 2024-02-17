Подробнее об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем фейсбуке. Соответствующее сообщение появилось в 01:58.

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Как он объяснил вывод подразделений ВСУ

Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах,

– отметил он.

Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг. Он подчеркнул, что они сделали все возможное для уничтожения лучших российских военных частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе, а также технике.

"Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – наивысшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем. СЛАВА УКРАИНЕ!" – подчеркнул он.

Командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственно правильное решение,

– подчеркнул он.

Тарнавский добавил, что не допустили окружения, вывели личный состав, а наши военные заняли оборону на определенных рубежах.

Предшествовал этому отход от позиции "Зенит" в Авдеевке. Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что она уже вошла в историю.

Прежде скажу, что позиция "Зенит" вошла в историю. Начиная с 2014 года она была в непосредственной близости на линии соприкосновения. Начиная с первых фактически дней и месяцев российского вторжения в Украину,

– подчеркнул Лиховий.

Он добавил, что там наши защитники и защитницы продемонстрировали бесчисленное количество проявлений героизма. Спикер отметил, что принять соответствующее решение заставило полномасштабное вторжение, а также многомесячное давление.

По словам Лиховия, наши военные держали соответствующую позицию столько времени, сколько это давало им возможность эффективно сдерживать и уничтожать российских захватчиков.