13:00, 15 февраля

Как отметил Дмитрий Лиховий, с вечера 14 февраля и до утра 15 февраля российские захватчики в районе Авдеевки потеряли 208 своих бойцов.

На этом направлении безвозвратные потери врага соответствуют соотношению 20 к 1, если сравнивать с другими направлениями.

На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на этом участке,

– отметил Лиховий.

Он добавил, что ВСУ имеют четкое видение ситуации, а также готовы к различным сценариям развития событий. Заметим, что российские захватчики пытаются прорваться западнее Авдеевского коксохимического завода. Но там они наталкиваются на мощное сопротивление наших защитников.