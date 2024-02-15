13:00, 15 лютого

Як зазначив Дмитро Лиховій, від вечора 14 лютого і до ранку 15 лютого російські загарбники у районі Авдіївки втратили 208 своїх бійців.

На цьому напрямку безповоротні втрати ворога відповідають співвідношенню 20 до 1, якщо порівнювати з іншими напрямками.

На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці,

– зазначив Лиховій.

Він додав, що ЗСУ мають чітке бачення ситуації, а також готові до різних сценаріїв розвитку подій. Зауважимо, що російські загарбники намагаються прорватися західніше від Авдіївського коксохімічного заводу. Але там вони натрапляють на потужний опір наших захисників.