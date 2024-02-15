Окупанти продовжують сунути на Авдіївку в прагненні взяти під контроль те, що від неї залишилося. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся, що відбувається на одному з найважчих на сьогодні напрямків.
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Хронологія запеклих боїв в Авдіївці
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку. Зазначили, що наші військові відбили 14 атак у районі Авдіївки та ще одну – поблизу Первомайського на Донеччині, де російські загарбники, за підтримки авіації, намагаються захопити Авдіївку.
Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по районах Новоселівки Першої, Очеретиного, Бердичів, Орлівки, Ласточкиного на Донеччині. З артилерії та мінометів обстріляв до 20 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне Донецької області.
Карта бойових дій біля Авдіївки
Втрати ворога 20 до 1
Як зазначив Дмитро Лиховій, від вечора 14 лютого і до ранку 15 лютого російські загарбники у районі Авдіївки втратили 208 своїх бійців.
На цьому напрямку безповоротні втрати ворога відповідають співвідношенню 20 до 1, якщо порівнювати з іншими напрямками.
На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці,
– зазначив Лиховій.
Він додав, що ЗСУ мають чітке бачення ситуації, а також готові до різних сценаріїв розвитку подій. Зауважимо, що російські загарбники намагаються прорватися західніше від Авдіївського коксохімічного заводу. Але там вони натрапляють на потужний опір наших захисників.
Максим Жорін розповів, що Третя штурмова бригада виконує завдання в умовах, які "навіть нам було складно уявити".
Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін. Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті,
– зазначив він.
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Третю штурмову бригаду передислокували у район Авдіївки
Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична,
– заявили в 3-тій ОШБр.
Також додали, що окремі їхні батальйони провели рейд у захоплених російськими загарбниками районах Авдіївки. Відомо, що на їхньому відрізку сили ворога складають орієнтовно 7 бригад.
"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — наголосив командир 3 ОШБр Андрій Білецький.
Крім того, у бригаді зазначили, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії завдали критичного ураження.
Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби,
– розповіли в Третій штурмовій.
Під Авдіївкою загинув доброволець з Чехії. Інформацію про це підтвердив речник МЗС Деніель Дрейк.
"Я можу підтвердити одну загибель чеського громадянина на вихідних під Авдіївкою", – зазначив він.
Про загибель добровольця зранку 15 лютого сповістив волонтерський рух Vozím drorony na Ukrajinu. Відомо, що його товариші по службі бачили, як позиція чеха потрапила під мінометний обстріл. До цього дня він не повернувся, а позиції добровольця вже перебувають під контролем росіян.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що на Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", наші військові продовжують стримувати ворога. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.
Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області,
– зазначають у зведенні.
"Тавр" наголошує на маневрах
Військовий Богдан Кротевич з позивним "Тавр" поділився думками щодо того, як необхідно здійснювати оборону на Авдіївському напрямку.
Начальник штабу бригади "Азов" підкреслив, що краще маневрувати та бити по флангах російських загарбників.
Не можна битись лоб в лоб з армією Росії, як з будь-якою армією. Як п'яні алкаші обмінюватись прямими ударами – це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку?
– емоційно заявляє військовий.
Він також висловив переконання, що не технологічний прогрес допоможе нашій державі. На його думку, все вирішує вміння маневрувати на полі бою.
"Усі знають приказку: війна – х**ня, головне – маневр. Маневри, б**ть, принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника", – пише боєць, який є майором з 10-річним досвідом.
Росіяни можуть перерізати головну артерію
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив, що російські загарбники у районі Авдіївки зосередили 50 тисяч своїх бійців. За його словами, українське командування підготувало додаткові шляхи постачання всього необхідного нашим захисникам.
Він додав, що додаткова стратегія необхідна для того, щоб утримувати позиції у районі Авдіївки на випадок, якщо окупанти переріжуть основну артерію. Мовиться про головний логістичний маршрут наших військових.
Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини… На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання,
– констатував Лиховій.
За словами спікера, вуличні бої в Авдіївці точаться кілька днів. Часом окупанти кидають у бій техніку, а часом – малі піхотні групи.
Робимо все можливе, – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров здійснили поїздку до військових частин і підрозділів, котрі тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямку. За словами Головнокомандувача, ситуація на цих ділянках фронту надзвичайно складна та напружена. Відтак, ухвалили рішення, спрямовані на посилення бойових спроможностей наших військових частин, а також запобігання діям ворога.
Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів,
– заявив Сирський.