На этом в эфире телемарафона отметил представитель Оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой. Он отметил, что с 2014 года эта позиция была в непосредственной близости к линии соприкосновения, передает 24 Канал.

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Эта позиция помогала эффективно уничтожать врага

Прежде всего скажу, что позиция "Зенит" вошла в историю. Начиная с 2014 года она была в непосредственной близости на линии соприкосновения. Начиная с первых фактически дней и месяцев российского вторжения в Украину,

– подчеркнул Лиховий.

Он отметил, что там наши защитники и защитницы продемонстрировали бесчисленное количество проявлений героизма. По словам спикера, принять решение об отводе личного состава с этой позиции на южном фланге Авдеевки заставило полномасштабное вторжение и многомесячное давление российских захватчиков. Ведь они преобладают не только в численности наши подразделения на этом направлении, но и имеют значительное преимущество в артиллерии и авиации.

Лиховий добавил, что наши военные держали эту позицию столько сколько это давало им возможность эффективно сдерживать, а также уничтожать российских захватчиков.

Собственно, я уже говорил, что приоритетом является сохранение жизней бойцов и на других угрожающих направлениях. В случае необходимости также осуществляются маневры войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город Авдеевка,

– подчеркнул он.

Что известно о ситуации в Авдеевке