Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев подробнее рассказал 24 Каналу о ситуации, которая сложилась на самом тяжелом направлении фронта. В частности, он развеял российские фейки.
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Развенчание российской ИПСО
"Никаких заблокированных подразделений в Авдеевке нет. Все истории о котлах и окружении – это исключительно российская ИПСО. Оккупанты пытаются подорвать наш дух и посеять панику, чтобы сломать сопротивление Украины. Поэтому сопротивляемся российской пропаганде", – отметил Андрей Ковалев.
Стоит прежде всего понимать, что защитники Авдеевки борются за город. На днях, в частности, на этом направлении побывали министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, посещая передовые позиции.
Сырский там принял ряд важных решений по переводу в Авдеевку дополнительных сил. Были проведены также маневры на сложных участках фронта, бои за Авдеевку продолжаются. В то же время Главком добавил, что жизнь и здоровье военных – приоритет, поэтому должны констатировать, что будут принимать все решения для сохранения жизней военнослужащих,
– подчеркнул представитель Генштаба.
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Как россияне влияют на сознание украинцев
Россияне не только распространяют ложную информацию, связанную с ситуацией на фронте. Например, когда в Украине сменился главнокомандующий Вооруженных Сил, россияне так же массово запустили ИПСО по новоназначенному Сырскому. В основном эмоционально окрашенная информация появилась в телеграмме.
Нужно понять и осознать самое главное: в телеграмме никто не несет ответственности за информацию, которая появляется. Особенно в анонимных телеграмм-каналах. Прежде всего российские оккупанты – вирусы дезинформации и пропаганды, которую распространяют как раз через подобные анонимные каналы,
– отметил Ковалев.
Через вбросы россиян часто распространяется истерия в обществе, хотя информацию на правдивость даже точно не проверяют. Конечно, это изрядно вредит Украине.
Как назначение нового главкома повлияет на фронт
"Александр Сырский – это военнослужащий с огромным военным опытом. В памяти украинцев еще живет успешное контрнаступление на Харьковщине. Ею руководил нынешний главнокомандующий ВСУ Сырский. Успешная оборона Киева – это тоже Сырский, потому что он командовал ею", – напомнил спикер Генштаба.
Новый главнокомандующий пришел к делам в непростое время. В частности, сложная ситуация в Авдеевке, в которую он лично приезжал, чтобы узнать информацию из первых уст. Поэтому сейчас он принимает решение о тактической ситуации на этом направлении.
"Перед главнокомандующим стоит ряд очень важных проблем и вопросов. В частности, он должен решить и предложить на Ставке Верховного Главнокомандующего план ведения войны и деоккупации украинских земель. Сейчас команда Сырского нарабатывает план, который будет предлагать", – отметил Ковалев.
Самое главное о ситуации в Авдеевке
- Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что украинское военное руководство сейчас будет применять новые подходы в Авдеевке. Без уточнений, президент объяснил, что будут делать все, чтобы защитить наших военных там.
- Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Сырский сообщил, что украинские защитники отойдут от позиции "Зенит" в Авдеевке. Враг, заняв эти позиции взамен, не получит стратегического преимущества.
- Третья отдельная штурмовая бригада, которая сейчас находится на Авдеевском направлении, отчиталась о невероятных результатах работы. В частности, 3-я ОШБр нанесла сокрушительные удары по 74-й и 114-й отдельных мотострелковых бригадах врага, они практически "стерты".