В Авдеевке идут ожесточенные бои. Командующий Александр Тарнавский отметил, что враг наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.
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Усилили обеспечение подразделений
Александр Тарнавский рассказал, что для того, чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия.
Логистика – работает,
– подчеркнул он.
По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки увеличили объемы поставок боеприпасов.
Тарнавский отметил, что приоритетом является сохранение жизней наших воинов. По его словам, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. В случае необходимости на других угрожающих направлениях также состоятся маневры.
Кроме этого, противник несет огромные потери в живой силе. В частности, за сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек – больше всего в этом году. .
Враг спровоцировал пожар на коксохимическом заводе. В результате обстрелов загорелась цистерна с остатками нафталина. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.
Наши бойцы отошли
Бойцы Третьей штурмовой находятся в Авдеевке уже 12 дней и занимают полосу внутри города. Заместитель командира Родион Кудряшов отметил, что воины прибегают к маневрам.
По его словам, есть определенные этапы этих действий. Он отметил, что приходится отходить с позиций, потому что их сравнивают с землей, то есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции для того, чтобы удерживать линию обороны.
Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции для того, чтобы качественнее сопротивляться,
– сказал он.
Кудряшов также отреагировал на заявления оккупантов о том, что они захватили позиции в районе "Зенита". По его словам, это имеет больше психологическое влияние.
В 110-й отдельной механизированной бригаде, которая держит Авдеевку с начала полномасштабной войны, отметили, что враг направляет на это направление колоссальные силы. Против наших военных более 12 отдельных соединений противника.
Наши ребята в нечеловеческих условиях под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационным бомбардировкам выполняют поставленные задачи,
– говорится в сообщении бригады.
Захват Авдеевки не будет иметь стратегического значения, – ISW
- Страна-агрессор не оставляет попыток захватить Авдеевку. Впрочем, это не будет иметь оперативного значения для врага, только информационное и политическое. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики отметили, что Кремль желает хоть какой-то "победы" накануне выборов президента.
- Добавили, что оккупационные войска ведут наступательные операции для захвата Авдеевки с начала полномасштабного вторжения. Также этот город является заметной украинской оборонительной позицией с момента вторжения агрессора в 2014 году.
- Аналитики отметили, что после захвата этого города россияне все равно не будут иметь очень много вариантов наступления.