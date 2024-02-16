В Авдеевке идут ожесточенные бои. Командующий Александр Тарнавский отметил, что враг наносит массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

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Усилили обеспечение подразделений

Александр Тарнавский рассказал, что для того, чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия.

Логистика – работает,

– подчеркнул он.

По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки увеличили объемы поставок боеприпасов.

Важно! По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет.

Тарнавский отметил, что приоритетом является сохранение жизней наших воинов. По его словам, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. В случае необходимости на других угрожающих направлениях также состоятся маневры.

Кроме этого, противник несет огромные потери в живой силе. В частности, за сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек – больше всего в этом году. .

Враг спровоцировал пожар на коксохимическом заводе. В результате обстрелов загорелась цистерна с остатками нафталина. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Наши бойцы отошли

Бойцы Третьей штурмовой находятся в Авдеевке уже 12 дней и занимают полосу внутри города. Заместитель командира Родион Кудряшов отметил, что воины прибегают к маневрам.

По его словам, есть определенные этапы этих действий. Он отметил, что приходится отходить с позиций, потому что их сравнивают с землей, то есть позиция разрушена, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции для того, чтобы удерживать линию обороны.

Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности в удержании тех или иных позиций внутри города и тоже переходим на более выгодные позиции для того, чтобы качественнее сопротивляться,

– сказал он.

Кудряшов также отреагировал на заявления оккупантов о том, что они захватили позиции в районе "Зенита". По его словам, это имеет больше психологическое влияние.

Важно! В 14:42 16 февраля Александр Тарнавский заявил об уходе бойцов из "Зенита".

В 110-й отдельной механизированной бригаде, которая держит Авдеевку с начала полномасштабной войны, отметили, что враг направляет на это направление колоссальные силы. Против наших военных более 12 отдельных соединений противника.

Наши ребята в нечеловеческих условиях под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационным бомбардировкам выполняют поставленные задачи,

– говорится в сообщении бригады.

Захват Авдеевки не будет иметь стратегического значения, – ISW