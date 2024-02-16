Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики отметили, что Кремль желает хоть какой-то "победы" накануне выборов президента.

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Только информационные и политические "победы"

Захват Авдеевки Россией не будет иметь оперативного значения и, скорее всего, предложит Кремлю только немедленные информационные и политические победы,

– отметили в ISW.

Добавили, что оккупационные войска ведут наступательные операции для захвата Авдеевки с начала полномасштабного вторжения. Также этот город является заметной украинской оборонительной позицией с момента вторжения агрессора в 2014 году.

Российские войска начали локализованную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года. Только недавно начали тактическое продвижение после месяцев пехотных штурмов и волн массовых механизированных атак.

Аналитики заметили, что это небольшой город с довоенным населением примерно 31 000 человек, что предлагает российским войскам ограниченные пути наступления в будущем.

Украинские силы уже давно укрепили многие окрестные поселения, которые враг также пытается захватить, и следующие позиции к западу и северу от Авдеевки, вероятно, укреплены подобным образом, предположили в ISW.

Интересно, что ближайшие относительно крупные населенные пункты в этом районе расположены по меньшей мере в 30 километрах к западу от Авдеевки. Оккупационные войска не продемонстрировали, что могут осуществлять быстрое механизированное продвижение вперед, необходимое для достижения этих населенных пунктов в ближайшей или даже среднесрочной перспективе.

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Путин желает любой победы накануне выборов

Аналитики отметили, что во время попыток захватить Авдеевку Россия уже потратила значительное количество живой силы и техники. Вероятно, врагу понадобится длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем попробовать дальнейшие согласованные наступательные действия в этом районе.

Российские силы вряд ли осуществят быстрый значительный прогресс из Авдеевки, если они захватят населенный пункт, а потенциальный захват Россией Авдеевки максимум создаст условия для дальнейших ограниченных тактических достижений,

– отметили в Институте изучения войны.

Эксперты добавили, что захват Авдеевки даст Кремлю информационную и тактическую победу на поле боя. Ее можно будет использовать для внутренней аудитории накануне президентских выборов в марте 2024 года.

Кремль все больше желает любой победы на поле боя накануне выборов. Установил цели в Украине именно для получения информационного эффекта.

В отчете также говорится, что российские ультранационалисты, особенно те, кто связан с псевдореспубликой, давно утверждают, что захват Авдеевки якобы отбросит украинские силы чуть дальше от Донецка.

Однако, заметили аналитики, Силы обороны все равно смогут продолжать наносить удары по российским целям в ближнем тылу в районе Донецка как с косвенного наведения, так и с дальних ударов, независимо от захвата города врагом.

Путин, скорее всего, попытается продать российскому ультранационалистическому сообществу и более широкой российской общественности потенциальный захват Авдеевки как значительную победу, которая укрепит контроль над оккупированным городом Донецк,

– подытожили в ISW.

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