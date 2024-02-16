Тарнавский также отметил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Сейчас ожесточенные бои идут в черте города.

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Тарнавский рассказал о ситуации в Авдеевке

Генерал отметил, что по состоянию на 23 часа 15 февраля наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.

Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется манёвр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения,

– пояснил Тарнавский.

Он также подчеркнул, что подготовлены новые позиции и продолжают готовить мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

"Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по стабилизации ситуации на этом направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное", – заверил генерал.

Командующий ОСУВ "Таврия" также отметил, что наше командование ценит каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата.

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и в дальнейшем уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой,

– отметил Тарнавский.

Более того, по его словам, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны работают единым монолитом на Авдеевском направлении. Напоследок генерал заверил, что все вместе украинцы обязательно победят врага.

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