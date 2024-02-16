Тарнавский также отметил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Сейчас ожесточенные бои идут в черте города.
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Тарнавский рассказал о ситуации в Авдеевке
Генерал отметил, что по состоянию на 23 часа 15 февраля наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага.
Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется манёвр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения,
– пояснил Тарнавский.
Он также подчеркнул, что подготовлены новые позиции и продолжают готовить мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.
"Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по стабилизации ситуации на этом направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное", – заверил генерал.
Командующий ОСУВ "Таврия" также отметил, что наше командование ценит каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата.
Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и в дальнейшем уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой,
– отметил Тарнавский.
Более того, по его словам, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны работают единым монолитом на Авдеевском направлении. Напоследок генерал заверил, что все вместе украинцы обязательно победят врага.
Третью штурмовую бригаду перебросили в Авдеевку
- Третью штурмовую бригаду 15 февраля срочно перебросили для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады была чрезвычайно критическая.
- Спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий отметил, что наши защитники продолжают удерживать позиции в Авдеевке. В то же время враг несет огромные потери в результате неудачных штурмов.
- Майора ВСУ Максима Жорин отметил, что бои в Авдеевке, куда перебросили Третью отдельную штурмовую бригаду, сложнее чем были у Бахмута. По его словам, военные выполняют боевые задачи в условиях, "которые даже нам было сложно представить".
- Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил, что ситуация вокруг Авдеевки критическая. По словам американского чиновника, это произошло из-за недостаточной поддержки Украины со стороны союзников.