В самой горячей точке фронта, Авдеевке, ситуация остается напряженной, но под контролем ВСУ. По словам представителя Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия, враг понес потери, что свидетельствует об эффективности украинской обороны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Потери врага поражают: 20 к 1

С вечера 14 февраля до утра следующего дня, по данным Лиховия, российские оккупанты потеряли 208 человек в районе Авдеевки.

Безвозвратные потери врага на этом направлении соответствуют соотношению – 20 к 1, по сравнению с другими направлениями. Это подтверждает, что Авдеевка является крепостью в руках украинских воинов, которую не так просто взять российским захватчикам.

На Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. Это еще одно красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на этом участке,

– отметил Лиховий.

Отвечая на вопрос о контролируемости ситуации, Лиховий отметил: ВСУ имеют четкое видение ситуации и готовы к различным сценариям развития событий.

Враг пытается прорваться западнее Авдеевского коксохимического завода, но наталкивается на мощное сопротивление украинских защитников.

Важно! Общие потери врага на всех участках ОСГВ "Таврия" за 14 февраля составляют 526 человек. Уничтожено и повреждено 55 единиц техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Несмотря на динамичность линии фронта, логистика и эвакуация в Авдеевке осуществляются через запасную артерию, которую подготовили заранее. Это обеспечивает стабильность и возможность адаптации к изменениям на фронте.

Происходит манёвр нашими подразделениями для отхода на более выгодные позиции. Задействовано запасную логистическую артерию, которая была подготовлена заранее.

Самое главное, ситуация в Авдеевке остается под контролем, несмотря на попытки врага распространять дезинформацию.

Кстати, о том, что командование ВСУ готовит дополнительные логистические пути в том случае, если враг перережет основную артерию, также рассказывал Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

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