Противник собрал много сил на Ореховском направлении. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Уничтожение "Цезаря Куникова" морскими дронами Magura V5: в Defense Express рассказали детали

Враг планирует новое наступление

По словам спикера, на этом участке фронта пока тишина перед бурей. Временное затишье, вероятно, скоро обернется в новое вражеское наступление.

Лиховий добавляет, что такие выводы можно сделать на основании того количества сил, которое враг стянул и продолжает стягивать на Ореховское направление (это территория Запорожской области). Здесь личного состава примерно столько же, как под Авдеевкой.

Военный добавил, что оккупанты готовятся к новым наступательным действиям. А защитники – давать им отпор.

Кроме того, он рассказал, что основные штурмовые атаки врага пока сконцентрированы на двух направлениях – Авдеевском и Марьинском, где противник не оставляет попыток захватить восточные окраины села Новомихайловка и несет значительные потери.

Россияне хотят активизироваться на Запорожье: смотрите на карте

Обратите внимание! За последние сутки на Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино и сохранили стратегические позиции на направлении. Заметим, что Орехов расположен на северо-западе от Малой Токмачки.

Что происходит на фронте: