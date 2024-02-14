Противник собрал много сил на Ореховском направлении. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Уничтожение "Цезаря Куникова" морскими дронами Magura V5: в Defense Express рассказали детали
Враг планирует новое наступление
По словам спикера, на этом участке фронта пока тишина перед бурей. Временное затишье, вероятно, скоро обернется в новое вражеское наступление.
Лиховий добавляет, что такие выводы можно сделать на основании того количества сил, которое враг стянул и продолжает стягивать на Ореховское направление (это территория Запорожской области). Здесь личного состава примерно столько же, как под Авдеевкой.
Военный добавил, что оккупанты готовятся к новым наступательным действиям. А защитники – давать им отпор.
Кроме того, он рассказал, что основные штурмовые атаки врага пока сконцентрированы на двух направлениях – Авдеевском и Марьинском, где противник не оставляет попыток захватить восточные окраины села Новомихайловка и несет значительные потери.
Россияне хотят активизироваться на Запорожье: смотрите на карте
Что происходит на фронте:
- Сейчас оккупанты продолжают штурмы и атаки на многих направлениях. По данным Института изучения войны, Россия прибегает к советской тактике глубокого боя, которая не приносит ей желаемого успеха. Известно, что теория глубокого боя, разработана в 1920 – 1930-х годах Советским Союзом, предусматривает ведение врага на нескольких фронтах. Однако Силам обороны удается сводить все вражеские попытки штурмов на нет благодаря технологическому паритету и эффективному отслеживанию активности врага.
- Под Авдеевкой – сложная ситуация. Враг не оставляет попыток окружить ее и продвигается к единственной трассе, которая соединяет город с тылом. В британской разведке предполагают, что еще несколько недель этот населенный пункт будет оставаться под контролем Киева. 13 февраля стало известно, что к защитникам Авдеевки пришло подкрепление. Также там произошла ротация. Украина впервые за почти два года вывела из города некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады. Их заменили другие подразделения Вооруженных Сил Украины.
- 14 февраля Главнокомандующий Сырский вместе с Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Главком заявил, что ситуация на этих участках фронта чрезвычайно сложная и напряженная. "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции", – подчеркнул он.