По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, попытки российских войск восстановить маневр на поле боя с помощью устаревшей теории не приносят желаемых результатов. Он отмечает, что несмотря на попытки, российской армии не удается достичь эффекта советских операций.

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Теория глубокого боя не работает

Теория глубокого боя, разработана в 1920-1930-х годах Советским Союзом, предусматривает ведение врага на нескольких фронтах. Кроме того, на глубине – тактическом и оперативном уровнях.

Однако, как отмечает Машовец, современные Силы обороны Украины способны противостоять таким маневрам. Как ни странно, благодаря технологическому паритету и эффективному отслеживанию активности врага.

Ограниченные возможности России

Необходимый уровень внезапности для успешного прорыва украинских рубежей и ведения глубоких боевых действий требует от российских войск внедрения новейших технологий и тактик.

Однако, по словам Машовца, российское командование сталкивается и так с проблемами в:

ведении эффективного контрбатарейного огня;

поражении целей на операционной глубине;

сокрытии районов сосредоточения войск.

Российской армии не удается внедрять определенные технологические нововведения в оперативное планирование. В частности, дистанционное минирование, широкомасштабные операции беспилотников и коммуникацию с использованием современных технологий,

– пишет ISW со ссылкой на Константина Машовца.

Важно! Вооруженные Силы продолжают отслеживать ситуацию и адаптироваться к изменениям на поле боя. Благодаря поддержке западных союзников и собственным технологическим развитием, наше государство способно противостоять попыткам врага использовать устаревшие стратегии и обеспечивать эффективную оборону.

Добавим, что после долгих месяцев дискуссий в Соединенных Штатах Америки Сенат таки одобрили пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Это означает, что стабильная поддержка Сил обороны нашего государства со стороны Вашингтона будет продолжаться, хотя еще впереди еще должно быть голосование Палаты представителей.

Кроме того, вспомним, что к работе приступил новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Президент Владимир Зеленский недавно констатировал, что Сырский на днях вместе с министром обороны Рустемом Умеровым объехал все горячие точки фронта.