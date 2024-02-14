В частности, Джонсон раскритиковал пакет за исключение положений о безопасности границ. Против позиции Джонсона выступили американские политики и президент Джо Байден.

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Джонсон против постановки законопроекта на голосование

Журналисты The New York Times рассказали, что за несколько часов до того, как Сенат одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню односторонним голосованием 70 против 29, спикер Палаты представителей Майк Джонсон предположил, что он не позволит голосовать за этот пакет.

В частности, документ предусматривает дополнительные 60,1 миллиарда долларов США Украине, 14,1 миллиарда долларов США на войну Израиля против ХАМАС и почти 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в зонах конфликта, включая палестинцев в Газе.

Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе. При отсутствии решения Сената по изменению политики границы, Палата представителей должна будет продолжать работать по собственному желанию в этих важных вопросах,

– сказал Джонсон.

В то же время сенаторы надеются, что подавляющее большинство голосов за законопроект в их палате подтолкнет Палату представителей принять свое законодательство. А через несколько часов после того, как Сенат одобрил пакет помощи, президент Байден попытался усилить давление на господина Джонсона, призывая его "немедленно вынести законопроект на рассмотрение".

"Я призываю спикера позволить полному составу Палаты представителей высказаться, и не позволить меньшинству наиболее экстремальных голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже от голосования", – заявил Байден.

Враждебный ландшафт в Палате представителей означает, что законопроект о помощи иностранным государствам может пройти через Палату представителей только для двухпартийной коалиции, подобной той, что есть в Сенате.

В последние дни сторонники отправки помощи Украине обсуждали идею обойти оппозицию со стороны господина Джонсона и ультраправых республиканцев с помощью маневра, известного как "петиция об освобождении". Она позволяет законодателям заставить принять закон, если они смогут собрать подписи большинства Палаты представителей, то есть 218 членов.

Стоит отметить, что десятки республиканцев в Палате представителей, в том числе руководители комитетов по иностранным делам, вооруженных силах и разведке, поддержали направление десятков миллиардов долларов помощи Украине, но неизвестно, сколько из них готовы были бы принять чрезвычайный шаг.

Конгрессмены высказались относительно помощи Украине

Конгрессмен от Нью-Йорка и лидер Демократической партии в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил в письме своим коллегам, что демократы "используют все доступные законодательные инструменты, чтобы добиться всеобъемлющего законодательства о национальной безопасности на финишной прямой".

Конгрессмен Эбигейл Спанбергер, демократ от Вирджинии, которая ездила в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским в составе двухпартийной делегации, сказала, что разговоры об использовании петиции об увольнении, чтобы заставить голосовать за пакет помощи, происходили "по обе стороны прохода".

На встрече с господином Зеленским председатель Комитета по разведке Майк Тернер от Огайо заверил украинского лидера, что контролируемая республиканцами Палата представителей, которая все более скептически относится к дополнительной помощи, предоставит дополнительные деньги для помощи Украине.

Сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, предположил, что достаточное количество республиканцев в Палате представителей, которые собираются уйти в отставку в конце этого года, могла бы помочь дотянуть законопроект до финишной прямой.

Кроме того, лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил после принятия законопроекта в верхней палате США, что надеется поговорить приватно с господином Джонсоном и призвать его поставить пакет помощи на голосование.