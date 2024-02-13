Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров объехали горячие точки фронта. Также они доложили президенту о нынешней ситуации.

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Решают имеющиеся проблемы

Зеленский отметил, что прежде всего говорится об Авдеевке, Купянске, Лимане, то есть о тех направлениях, где нужно максимум внимания. Сырский и Умеров решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управления.

Будет усиление дронами, РЭБ. Командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад,

– сказал президент.

Выбор, который имеет значение для демократии в целом

Также Зеленский отреагировал на стратегически важное голосование в Соединенных Штатах за пакет дальнейшей поддержки нашего государства, наших воинов, наших усилий и демократии в целом. Он отметил, что благодарен каждому сенатору за морально сильный выбор.

По его словам, такой выбор сейчас имеет значение, и не только для Украины, но и для всех народов, чья независимость является мишенью для российских ударов – уже сейчас так или иначе, или запланированных на ближайшие годы ударов.

Путин никогда не хотел ограничиваться одной Украиной – его цели значительно шире. И еще более широкая нужна солидарность в защите,

– отметил Владимир Зеленский.

Далее – голосование Палаты представителей. Президент сказал, что мы ожидаем такого же морально сильного выбора и решения, которое заработает для общей безопасности.

Перезагрузка сил дипломатии

Зеленский также напомнил, что продолжается перезагрузка государственных институтов. В частности, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк назначен специальным уполномоченным. Он будет заниматься реализацией международных гарантий безопасности для Украины и развитием Сил обороны.

Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности,

– подчеркнул президент.

Продолжается подготовка Глобального саммита мира

По словам Зеленского, работа продолжается. Он отметил, что мир всегда безальтернативный и должен быть справедливым, то есть таким, которого наш народ, и каждый народ планеты, заслуживает.

В конце он поблагодарил наших защитников и союзников.