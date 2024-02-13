Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник Міноборони Рустем Умєров об'їхали гарячі точки фронту. Також вони доповіли президенту про теперішню ситуацію.

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Розв'язують наявні проблеми

Зеленський наголосив, що насамперед мовиться про Авдіївку, Купʼянськ, Лиман, тобто ті напрямки, де потрібно максимум уваги. Сирський та Умєров розв'язують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління.

Буде посилення дронами, РЕБ. Командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь,

– сказав президент.

Вибір, який має значення для демократії загалом

Також Зеленський відреагував на стратегічно важливе голосування у Сполучених Штатах за пакет подальшої підтримки нашої держави, наших воїнів, наших зусиль і демократії загалом. Він наголосив, що вдячний кожному сенатору за морально сильний вибір.

За його словами, такий вибір зараз має значення і не лише для України, а й для всіх народів, чия незалежність є мішенню для російських ударів – уже зараз, так чи інакше, або запланованих на найближчі роки ударів.

Путін ніколи не хотів обмежуватись однією Україною – його цілі значно ширші. І ще більш широка потрібна солідарність у захисті,

– зазначив Володимир Зеленський.

Далі – голосування Палати представників. Президент сказав, що ми очікуємо такого ж морально сильного вибору та рішення, яке запрацює для спільної безпеки.

Перезавантаження сил дипломатії

Зеленський також нагадав, що триває перезавантаження державних інституцій. Зокрема, генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим. Він буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони.

Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності,

– наголосив президент.

Продовжується підготовка Глобального саміту миру

За словами Зеленського, робота триває. Він зазначив, що мир завжди є безальтернативним і має бути справедливим, тобто таким, якого наш народ і будь-який народ світу заслуговує.

Наприкінці він подякував нашим захисникам та союзникам.