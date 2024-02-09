Евросоюз охватили забастовки фермеров против, по их мнению, завышенных требований к качеству продукции. Несмотря на массовый характер таких забастовок в ЕС, больше всего внимания привлекает к себе ситуация в Польше. После непродолжительного затишья польские фермеры снова взялись блокировать границу с Украиной.

С 11:00 9 февраля польские фермеры заблокировали движение на пропускном "Рава-Русская – Хребенное" в обе стороны. Также митинг начался и на пункте "Медыка – Шегини". С 12 февраля под блокаду попадет пропускной пункт "Угринов – Долгобычув".

Польские фермеры заявляют, что якобы прибегают к таким мерам из-за политики Евросоюза и польского правительства в отношении украинской аграрной продукции. Если коротко, то речь идет о том, что на польских аграриев действуют требования ЕС, а на Украину еще нет, однако транзит разрешен. Украинское зерно, которое выращено не по требованиям ЕС, дешевле по себестоимости, чем то, которое выращено аграриями Евросоюза.

Казалось бы, проблема вполне понятна, и требования тоже. Однако есть немало нюансов. Среди которых прежде всего "рука Кремля", которая вовлечена в эти процессы издавна, ведь блокирование границы – это не только об аграрных перевозках, но и о замедлении поступления критически нужных для фронта товаров и ухудшение отношений между Украиной и Польшей.

Итак, о том, почему на самом деле польские фермеры блокируют границу, кому это выгодно и почему в ЕС действуют двойные стандарты в отношении зерна – читайте в материале 24 Канала.

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Украинское – плохое, о российском молчим

Версия, которую озвучивают организаторы блокады польско-украинской границы заключается в том, что дешевое украинское зерно обваливает европейские рынки и наносит ущерб аграриям, которые прилагают больше усилий для выращивания зерна, чтобы выполнить все требования ЕС. То есть во время, когда условные итальянские фермеры бастуют в целом против политики ЕС, польские митингующие нацелились конкретно на Украину.

С начала полномасштабного вторжения Украина получила возможность экспортировать свою аграрную продукцию через польскую границу без специальных разрешений на перевозку. Отмена необходимости получения разрешения объяснялась тем, что в Украине война, а морские порты заблокированы. Вопрос экспорта зерна из Украины был важным не только для нашей страны, но и для мира, которому грозил продовольственный кризис.

Теперь же аргумент о войне в Украине не действует. Более того, теперь украинское зерно польские фермеры считают своей главной проблемой.

Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку,

– заявил профсоюз фермеров "Солидарность".

Но есть серьезное "но". Говоря о ввозе агропродукции, выращенной за пределами ЕС, польские фермеры говорят только об украинской. Однако на рынке еще есть Россия, которая до сих пор спокойно экспортирует зерновые культуры в Европу, поскольку аграрная сфера страны-террориста до сих пор не подпадает под санкции Евросоюза.

После начала полномасштабной войны Россия не только осталась на мировом аграрном рынке, но и укрепила свои позиции. Украинский экспорт сначала был невозможен из-за блокады портов, потом хоть и происходил, но в меньших объемах. Вместе с тем немало украинского зерна украли россияне.

По данным WRP, Россия сейчас является лидером по экспорту зерна в мире – до 24% всего зерна продает именно страна-террорист, которая теперь хвастается увеличением урожаев (из-за похищения украинских запасов и эксплуатации оккупированных территорий). Объем экспорта зерновых культур у россиян больше, чем у всего ЕС вместе взятого. Кроме того, страны ЕС охотно покупают российскую продукцию, в том числе и Польша.

Например, в 2022 году Польша импортировала более 6 140 тонн зерна из России, а за первые 5 месяцев 2023 года – 5 870 тонн. То есть российское зерно, которое также не выращивается по требованиям ЕС и попадает на европейский рынок, не вызывает никаких вопросов у польских аграриев.

И, конечно, это происходит не просто так.

Антиукраинские партии на месте

Только в декабре 2023 года польские фермеры завершили блокаду украинской границы, взамен правительство пообещало провести переговоры об изменениях, которых так требовали митингующие. Переговорный процесс начался в январе 2024 года.

Однако теперь аграрии говорят, что им лопнуло терпение, поэтому они снова возвращаются к практике блокады. Это происходит на фоне общей забастовки аграриев в странах Евросоюза.

И польский протест отличается от других конкретным направлением против украинских аграриев.

Осенью 2023 года главным организатором блокады был Рафал Меклер – член ультраправых организаций с антиукраинскими взглядами, председатель люблинской ячейки ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация". Он неоднократно обвинял украинцев в якобы неблагодарности полякам, правительство – в большей поддержке украинских граждан вместо польских.

Обратите внимание! В расследовании наших коллег из ZAXID.NET говорится о том, Рафал Меклер прошлой осенью обвинил украинскую армию в том, что она получает топливо на льготных условиях, а затем продает его перевозчикам, которые едут в Польшу и вытесняют местные компании.



Он отмечает, что сообщения о блокаде военной помощи на границе – неправда. В качестве доказательства политик в реальном времени опубликовал фото колонны военной техники, которая пересекает границу. После критики он удалил публикацию.

Меклер распространял также нарративы о том, что хоть в Польше нет войны, тамошняя экономика будто в худшем состоянии, чем воюющая Украина, и виноваты в этом якобы недобросовестные украинские перевозчики.

В то же время реагируя на новость о смерти украинского перевозчика на границе, Меклер вспомнил о гибели двух поляков в Пшеводуве из-за падения ракеты во время массированного удара россиян по Украине. То есть во время пока официальная Польша заявляет, что украинская ракета не упала бы на ее территорию, если бы не действия России, Меклер прямо обвиняет нашу страну в гибели двух сограждан.

Сейчас Меклер якобы не является организатором новой блокады украинской границы, однако в своих соцсетях публикует фото с протеста и отмечает, что перевозчики поддерживают аграриев. То есть антиукраинская партия полностью поддерживает блокирование границы.



Рафал Меклер хвастается фотографиями с новой блокады границы с Украиной / Фото из соцсетей политика

Вопрос здесь не только в агропродукции. Зерно здесь выступает не как основная преграда, а только повод для нового эпизода дестабилизации. Кремль продолжает вести свою игру через собственные агентурные сети в Европе.

Как работает российская агентурная сеть в Европе

Еще после прошлогодней блокады границы польскими перевозчиками, ютуб-канал "Быть или" опубликовал расследование о российских агентурных сетях в Европе, в частности Польши.

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В частности, автор отмечает, что лидер партии "Конфедерация", членом которой является Меклер, Януш Корвин-Микке имеет запятнанную репутацию. Например, он встречался с гауляйтером временно оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым.



Кроквин-Микке на встрече с приспешником Путина Аксеновым в оккупированном Крыму / Скриншот

Еще в 2017 году украинские хакеры из расследовательской группы InformNapalm публиковали переписку со взломанной почты некоего Александра Усовского. Это кремлевский наемник, которого пропаганда представляет на федеральных каналах как "эксперта по вопросам Польши".



В письмах к депутату российской Госдумы Усовский рассказывал, что его люди из OWP (правой организации "Лагерь Большой Польши") провели переговоры с Польской крестьянской партией для того, чтобы нужных кандидатов взяли в ряды политсилы, и это бы позволило создать пророссийскую коалицию в Сейме. Эти же люди должны были проводить митинги против "украинской агрессии на Донбассе" и "за российский Крым".

Часть переписок Усовского по финансированию агентурных сетей в Польше / Фото InformNapalm

То есть "Лагерь Большой Польши" – российская агентура в Польше. В расследовании "Быть или" говорится, что финансировал осенние митинги на границе Кшиштоф Толвинский – агробизнесмен и член "Конфедерации". Он же имеет связи с Матеушем Пискорским, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

И все же проблема не только в Польше, ведь российские агентурные сети в частности действуют в Венгрии, Германии, Швеции и в балканских странах. Однако Польша является одной из ключевых союзниц Украины и расшатывание негативных настроений в отношениях между странами точно выгодно только Кремлю, но ни Польше, ни Украине.



Агентурные сети россиян в Европе / Скриншот

Как засыпать антиукраинские настроения зерном?

"Конфедерация" и другие агентурные сети россиян в Польше распространяют пропаганду по российским методичкам.

Среди ключевого – пока Польша затягивает пояса, а экономика страдает от санкций, украинцы шикуют. Например, Меклер распространял фейки о том, что на очереди на въезд в Украину только люксовые автомобили.

Правительство Польши обвиняют в большей поддержке украинцев, чем поляков. Да и вообще власти обвиняют в "украинизации" Польши.

В то же время пропаганда антиукраинских агентов утверждает, что воюющая страна живет лучше, чем мирная Польша. Во всех бедах страны обвиняют украинцев, включая ракету в Пшеводуве.

Для подкрепления негативного отношения к Украине и украинцам, "конфедераты" апеллируют к Волынской трагедии и другим историческим конфликтам.

Но кроме заявлений, агентурная сеть создает видимость реальной угрозы со стороны Украины. Апеллировать взялись к зерну, которое якобы приводит к тому, что польские аграрии теряют прибыли и могут вообще обанкротиться.

Но о российском зерне, которое также не соответствует стандартам ЕС и попадает на польский рынок, "Конфедерация" и Ко предпочитает молчать. Так может проблема не в зерне, а лишь в желании засыпать им антиукраинскую пропаганду?

Почему украинцы и поляки ведутся на пропаганду?

Работа агентурных сетей России создает довольно интересную ситуацию – организаторы подобных блокад обвиняют Украину в своих бедах, значительная часть украинцев соглашаются с этим и считают, что действия официального Киева действительно могут вызвать возмущение и приводить к таким митингам. В то же время среди польского населения такая пропаганда формирует в целом плохое отношение к украинцам, а не отдельно к украинской власти.

Причинами такого доверия к пропаганде с обеих сторон являются несколько факторов:

спекуляция на истории у части польского общества формирует негативное отношение к украинцам из-за "исторической вины";

немало украинцев помня то, как Польша с первого дня вторжения открыла свои границы для наших соотечественников и чувствуя особую благодарность, убеждена, склонна верить, что проблемами наших отношений являются именно действия украинской власти.

в то же время Россия умело спекулирует на этих моментах и в результате получает уменьшение доверия к украинским институтам и раскол общества и пытается сделать все, чтобы Украина потеряла союзника.

То есть так называемая "зерновая война" негативно влияет на польско-украинские отношения и на внутренние дискуссии обществ обеих стран. И если в Украине это только провоцирует дискуссии на тему "кто прав?", то в Польше проблема больше.

Организаторы блокирования украинских границ совсем не скрывают своей антиукраинской позиции. Мы уже месяцами являемся свидетелями бурной деятельности пятой колонны в Польше. А все же это является угрозой для нас, ведь Польша является одним из колючих союзников и патрнетов нашего государства.

Руками пятой колонны Россия ведет гибридную войну против Европы, пытаясь ее разделить и ослабить, сделать все для того, чтобы победить в войне против Украины, зализать раны и идти дальше.