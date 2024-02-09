Возможна ли полная блокада импорта из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины – являются оправданными. И в определенных сферах потребуется полная блокада импорта, как в случае с зерновыми.

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Возможно, это потребуется по сахару, мясу птицы – мы это анализируем. Мы будем вносить предложения в ЕК, но мы также хотим установить это в отношениях с Украиной,

– пояснил он.

А также Секерский добавил, что Польша будет вести переговоры до конца. По его мнению, правота на стороне фермеров и Минагрополитики Польши, которое имеет похожую позицию.

У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также из других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности, в Польшу,

– сказал министр.

Как Польша пострадала от украинских товаров

Чеслав Секерский отметил, что Польша и другие приграничные страны – больше всего пострадали от решения ЕС либерализировать торговлю с Украиной. В частности, из-за отсутствия пошлин и квот.

Это должна была быть форма помощи Украине. Мы понимаем помощь, поляки предоставили ее очень много и от всего сердца (...) Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что мы хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если определенного товара будет много, то будет блокада,

– сказал Секерский.

Министр также отметил, что не хочет в будущем ограничивать права фермеров на протест в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

Мы провели встречу с представителями всех профсоюзов и фермерских организаций, с фермерским самоуправлением, чтобы эти протесты были наименее обременительными для граждан, но имели информативное сообщение о том, почему они протестуют. Это связано с их сложной экономической ситуацией,

– отметил министр.

Как польские аграрии планируют блокировать железную дорогу

В то же время польские аграрии будут препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров на железнодорожной станции вблизи границы с Украиной.

Обратите внимание! По информации таможенной службы, грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.

Так фермеры от 9 февраля будут мешать перемещению украинской экспортной продукции на терминалы по железнодорожной станции "Изов" в пункте пропуска "Хрубешов – Владимир-Волынский".