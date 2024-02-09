Чи можлива повна блокада імпорту з України

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України – є виправданими. І у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту, як у випадку з зерновими.

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Можливо, це буде потрібно по цукру, м'ясу птиці – ми це аналізуємо. Ми будемо вносити пропозиції до ЄК, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною,

– пояснив він.

А також Секерський додав, що Польща буде вести переговори до кінця. На його думку, правота на боці фермерів і Мінагрополітики Польщі, яке має схожу позицію.

У фермерів є законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема, до Польщі,

– сказав міністр.

Як Польща постраждала від українських товарів

Чеслав Секерський наголосив, що Польща та інші прикордонні країни – найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю з Україною. Зокрема, через відсутність мит та квот.

Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже багато і від щирого серця (...) Ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо певного товару буде забагато, то буде блокада,

– сказав Секерський.

Міністр також зазначив, що не хоче в майбутньому обмежувати права фермерів на протест у звʼязку зі складною економічною ситуацією в країні.

Ми провели зустріч з представниками всіх профспілок і фермерських організацій, з фермерським самоврядуванням, щоб ці протести були найменш обтяжливими для громадян, але мали інформативне повідомлення про те, чому вони протестують. Це пов'язано з їхньою складною економічною ситуацією,

– зазначив міністр.

Як польські аграрії планують блокувати залізницю

Водночас польські аграрії будуть перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів на залізничній станції поблизу кордону з Україною.

Зверніть увагу! За інформацією митної служби, вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Так фермери від 9 лютого заважатимуть переміщенню української експортної продукції на термінали по залізничній станції "Ізов" у пункті пропуску "Грубешів — Володимир-Волинський".