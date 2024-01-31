Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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За запровадження імпортного мита виступають Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина. Зазначимо, Євросоюз запровадив безмитний режим з Україною у червні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії, аби підтримати українську економіку.

Що передбачають захисні механізми

Перший захисний механізм передбачає швидке запровадження обмежень "у випаду, коли є несприятливий вплив на ринки лише однієї або декількох держав-членів, навіть якщо загальний ринок Союзу не буде суттєво порушений".

Другий захисний механізм передбачає обмеження імпорту українських товарів – цукру, м'яса птиці та яєць. Україна може експортувати ці товари не вище середнього рівня експорту упродовж 2022-2023 років. У разі перевищення цієї стелі, Єврокомісія може запровадити мита на ці товари.

Це дозволить стабілізувати рівень імпорту з України та забезпечить гарантію того, що рівень імпорту, який торік порушив певні ринки сусідніх держав-членів України, не повториться,

– сказав Маргарітіс Схінас.

Тепер цю пропозицію має розглянути та ухвалити Європарламент та Рада ЄС.

Чому хочуть запровадити мито на імпорт

Один з високопосадовців ЄС "офф рек" під час розмови з кореспонденткою 24 Каналу пояснив, що причини для занепокоєння у держав-членів є. Після скасування мита та квот експорт українських товарів значно зріс.

Якщо ми подивимося на розвиток подій між 2022 і 2023 роками, ми побачимо збільшення українського експорту. Експорт м’яса птиці до ЄС збільшився приблизно на 50%, експорт яєць – на 130% і експорт цукру – на 1000%,

– сказав дипломат.

В Євросоюзі також зважають на приріст власного виробництва цих товарів, зокрема, очікується, що рівень виробництва цукру збільшиться на 1,5 мільйона тонн цього року.

Український цукор: чи виправдані квоти

До Єврокомісії звернувся Комітет європейських споживачів цукру із закликами не запроваджувати квоти на український цукор. Асоціація пояснює свої вимоги тим, що насправді Євросоюз має структурний дефіцит цукру протягом кількох років.

Навіть попри різке зростання імпорту цукру з України, в ЄС все ще спостерігається дефіцит цієї життєво важливої сировини для сильних експортних галузей, таких як кондитерська та хлібобулочна продукція,

– мовиться в листі.

У своєму зверненні вони наводять таки цифри: нині європейські споживачі цукру залежать від імпорту, аби заповнити річний дефіцит у 2 – 3,5 рази мільйонів тонн між попитом і пропозицією ЄС.

Зауважте! За їхніми даними, український цукор становить лише 16% від всього цукру, який закуповує ЄС.

Аналітикиня Центру європейської політики у Брюсселі Світлана Таран у коментарі 24 Каналу підтвердила, що частка українського цукру серед загального імпорту Євросоюзу не є панівною. Експертка каже, що у прикордонних країнах, які просять повернути квоти, частка українського цукру може бути вища і сягати понад 50% від загального імпорту.