Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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За введение импортной пошлины выступают Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия. Отметим, Евросоюз ввел беспошлинный режим с Украиной в июне 2022 года после начала полномасштабного вторжения России, чтобы поддержать украинскую экономику.

Что предусматривают защитные механизмы

Первый защитный механизм предусматривает быстрое введение ограничений "в случае, когда есть неблагоприятное воздействие на рынки только одного или нескольких государств-членов, даже если общий рынок Союза не будет существенно нарушен".

Второй защитный механизм предусматривает ограничение импорта украинских товаров – сахара, мяса птицы и яиц. Украина может экспортировать эти товары не выше среднего уровня экспорта в течение 2022-2023 годов. В случае превышения этого потолка, Еврокомиссия может ввести пошлины на эти товары.

Это позволит стабилизировать уровень импорта из Украины и обеспечит гарантию того, что уровень импорта, который в прошлом году нарушил определенные рынки соседних государств-членов Украины, не повторится,

– сказал Маргаритис Схинас.

Теперь это предложение должен рассмотреть и принять Европарламент и Совет ЕС.

Почему хотят ввести пошлину на импорт

Один из чиновников ЕС "офф рек" во время разговора с корреспонденткой 24 Канала объяснил, что причины для беспокойства у государств-членов есть. После отмены пошлин и квот экспорт украинских товаров значительно вырос.

Если мы посмотрим на развитие событий между 2022 и 2023 годов, мы увидим увеличение украинского экспорта. Экспорт мяса птицы в ЕС увеличился примерно на 50%, экспорт яиц – на 130% и экспорт сахара – на 1000%,

– сказал дипломат.

В Евросоюзе также учитывают прирост собственного производства этих товаров, в частности, ожидается, что уровень производства сахара увеличится на 1,5 миллиона тонн в этом году.

Украинский сахар: оправданы ли квоты

В Еврокомиссию обратился Комитет европейских потребителей сахара с призывами не вводить квоты на украинский сахар. Ассоциация объясняет свои требования тем, что на самом деле Евросоюз имеет структурный дефицит сахара в течение нескольких лет.

Даже несмотря на резкий рост импорта сахара из Украины, в ЕС все еще наблюдается дефицит этого жизненно важного сырья для сильных экспортных отраслей, таких как кондитерская и хлебобулочная продукция,

– говорится в письме.

В своем обращении они приводят такие цифры: сейчас европейские потребители сахара зависят от импорта, чтобы заполнить годовой дефицит в 2 – 3,5 раза миллионов тонн между спросом и предложением ЕС.

Заметьте! По их данным, украинский сахар составляет лишь 16% от всего сахара, который закупает ЕС.

Аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Светлана Таран в комментарии 24 Канала подтвердила, что доля украинского сахара среди общего импорта Евросоюза не является господствующей. Эксперт говорит, что в приграничных странах, которые просят вернуть квоты, доля украинского сахара может быть выше и достигать более 50% от общего импорта.