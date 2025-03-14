Де працюють українці в Польщі
Найбільше українських працівників зосереджено у великих компаніях (46%), у середніх підприємствах ця частка становить 32%, а в малих – лише 6%. Про це пише PAP Biznes, посилаючись на дослідження "Барометр польського ринку праці", проведене Personnel Service, інформує 24 Канал.
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Щодо рівня зайнятості, українці найчастіше працюють:
- На низьких посадах – 45%.
- На середньому рівні – 40%.
- На керівних посадах – лише 9%.
Заробітна плата українців також варіюється:
- 41% отримують 30,5-34,9 злотого брутто на годину (330 – 380 гривень).
- 20% заробляють 35-39,9 злотого (380 – 430 гривень).
- Лише 7% компаній платять понад 40 злотих брутто (більше 430 гривень).
Українці переходять у бізнес
Автори дослідження зазначають, що скорочення кількості українців у штаті польських компаній не означає зниження їхньої активності на ринку праці.
- З січня 2022 року по червень 2024 року в Польщі було зареєстровано майже 59 800 українських підприємців.
- У першій половині минулого року українці створили понад 11% усіх нових компаній у Польщі.
- 77% нових підприємств, заснованих іноземцями, належать громадянам України.