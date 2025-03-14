Де працюють українці в Польщі

Найбільше українських працівників зосереджено у великих компаніях (46%), у середніх підприємствах ця частка становить 32%, а в малих – лише 6%. Про це пише PAP Biznes, посилаючись на дослідження "Барометр польського ринку праці", проведене Personnel Service, інформує 24 Канал.

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Щодо рівня зайнятості, українці найчастіше працюють:

На низьких посадах – 45%.

На середньому рівні – 40%.

На керівних посадах – лише 9%.

Заробітна плата українців також варіюється:

41% отримують 30,5-34,9 злотого брутто на годину (330 – 380 гривень).

20% заробляють 35-39,9 злотого (380 – 430 гривень).

Лише 7% компаній платять понад 40 злотих брутто (більше 430 гривень).

Українці переходять у бізнес

Автори дослідження зазначають, що скорочення кількості українців у штаті польських компаній не означає зниження їхньої активності на ринку праці.