Зростання українського бізнесу в Польщі

За цей період компанії з українським капіталом створили 11 300 нових робочих місць. Про це повідомляє аналітичний центр Gremi Personal із посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), інформує 24 Канал.

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У 2024 році 33 200 українців відкрили підприємницьку діяльність у Польщі, що удвічі більше, ніж у 2022 році (15 900) та на 16% більше, ніж у 2023 році (28 600).

Найпопулярніші галузі серед українських підприємців у Польщі:

Будівництво – 23% (18 200 бізнесів), із яких найбільше займаються оздоблювальними роботами.

– 23% (18 200 бізнесів), із яких найбільше займаються оздоблювальними роботами. Інформаційні технології та комунікації – 18% (14 000 бізнесів), з яких 79% працюють у сфері розробки програмного забезпечення.

– 18% (14 000 бізнесів), з яких 79% працюють у сфері розробки програмного забезпечення. Послуги – 13% (10 200 бізнесів), переважно перукарські та косметичні салони (82%).

Українці змінюють ринок праці Польщі

Юрій Григоренко, аналітик Gremi Personal, зазначає, що така динаміка свідчить про зміни на польському ринку праці. Багато українців, які раніше працювали за наймом, тепер обирають шлях самозайнятості або відкривають власний бізнес.

Водночас, українці, які не займаються підприємницькою діяльністю, також активно працюють у Польщі. За даними PIE, рівень зайнятості серед мігрантів з України (як довоєнних, так і біженців) становить 78%.