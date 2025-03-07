Рівень безробіття

Про це свідчать дані Євростату, інформує 24 Канал з посиланням на польський Business Insider. Тобто, Польща зрівнялася з Чехією, де безробіття також становить 2,6%. Натомість найвищі показники зафіксовані в Іспанії (10,4%), Швеції (9,7%) та Фінляндії (8,9%).

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Водночас дані Євростату відрізняються від статистики Головного управління статистики Польщі, яке фіксує рівень безробіття на рівні 5,4%.

Зауважте. Відмінність у методології полягає в тому, що Євростат враховує лише тих, хто активно шукає роботу, тоді як польська статистика включає також тих, хто реєструється як безробітний для отримання соціальних послуг, зокрема безплатного медичного страхування.

Ще нещодавно ситуація була критична

Ще на початку 2000-х років ситуація з безробіттям у Польщі була критичною. У 2002 році рівень безробіття сягав 20,5%, проте в наступні роки він поступово знижувався. До моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей показник становив 2,8%.

Значну роль у стабілізації польського ринку праці відіграли українські біженці, які активно адаптувалися в країні.

"779 000 працевлаштованих українців у Польщі та 152 700 у Чехії – це не просто цифри, а величезна сила, що підтримує стабільність і зростання ринку праці цих країн. Українці активно працюють у таких ключових секторах, як логістика, виробництво та сфера послуг", – зазначив Юрій Григоренко з аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

До слова, нещодавно ми писали, що українці заснували 89 000 ФОП і фірм у Польщі за три роки та створили тисячі робочих місць.