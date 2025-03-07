Уровень безработицы

Об этом свидетельствуют данные Евростата, информирует 24 Канал со ссылкой на польский Business Insider. То есть, Польша сравнялась с Чехией, где безработица также составляет 2,6%. Зато самые высокие показатели зафиксированы в Испании (10,4%), Швеции (9,7%) и Финляндии (8,9%).

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В то же время данные Евростата отличаются от статистики Главного управления статистики Польши, которое фиксирует уровень безработицы на уровне 5,4%.

Заметьте. Отличие в методологии заключается в том, что Евростат учитывает только тех, кто активно ищет работу, тогда как польская статистика включает также тех, кто регистрируется как безработный для получения социальных услуг, в частности бесплатного медицинского страхования.

Еще недавно ситуация была критической

Еще в начале 2000-х годов ситуация с безработицей в Польше была критической. В 2002 году уровень безработицы достигал 20,5%, однако в последующие годы он постепенно снижался. К моменту полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот показатель составлял 2,8%.

Значительную роль в стабилизации польского рынка труда сыграли украинские беженцы, которые активно адаптировались в стране.

"779 000 трудоустроенных украинцев в Польше и 152 700 в Чехии – это не просто цифры, а огромная сила, поддерживающая стабильность и рост рынка труда этих стран. Украинцы активно работают в таких ключевых секторах, как логистика, производство и сфера услуг", – отметил Юрий Григоренко из аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

К слову, недавно мы писали, что украинцы основали 89 000 ФЛП и фирм в Польше за три года и создали тысячи рабочих мест.