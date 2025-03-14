Реакція на нові погрози Трампа

Франсуа Байру назвав цю заяву провокаційною та наголосив на необхідності спільної відповіді ЄС, передає 24 Канал з посиланням на телеканал TF1.

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Ми не можемо дозволити, щоб нас зламали подібні погрози. Важливо, щоб ми, європейці, показали, хто ми є, і що ми не піддамося на такого роду загрози,

– зазначив французький прем'єр-міністр.

Подібну реакцію висловила й Іспанія. Міністр сільського господарства Луїс Планас прокоментував заяву Трампа як тимчасову ініціативу.

Це така ж заява, як і будь-яка інша, вона приходить і йде. (...) Ми зберігаємо спокій, але ми також залишаємося твердими,

– зазначив Планас.

Торгівельні мита Трампа

Після приходу до влади Дональд Трамп ініціював низку мит і обмежень щодо імпорту товарів із Канади, Мексики та країн ЄС.

Зокрема, США встановили 25% мита на імпорт сталі та алюмінію з Європейського Союзу. У відповідь ЄС запровадив зустрічні мита на американську продукцію на суму 26 млрд євро.

13 березня Трамп анонсував намір обкласти 200% митами європейське вино та шампанське, аргументуючи це підтримкою вітчизняних виробників.

Зауважте! Якщо ці заходи набудуть чинності, це може зачепити близько 10% експорту французької алкогольної продукції до США.