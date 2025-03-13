Німеччина боїться мит Трампа

Нагель розкритикував тарифну політику Трампа як "економіку минулого" та підтримав заходи ЄС у відповідь на 25% мито на імпорт сталі до США, передає 24 Канал із посиланням президента Центрального банку Німеччини Йоахіма Нагеля.

Читайте також: Навіть Маск не допоміг: дефіцит бюджету США у лютому перевищив доходи

Бундесбанк очікує, що навіть без запровадження мит німецька економіка залишатиметься слабкою, проте зросте приблизно на 0,2%.

Ми живемо у світі, де діють мита, тому цього року на нас може чекати рецесія, якщо мита дійсно будуть запроваджені,

– зазначив глава німецького банку.

Нагель зазначив, що торгові війни створюють лише "тих, хто програє", але підкреслив, що ЄС не міг залишитися без відповіді

Бо якщо щось працює проти вас, ви не можете прийняти таку політику,

– наголосив президент Бундесбанку.

При цьому, головний економіст JPMorgan Chase Брюс Касман заявив, що ймовірність рецесії у США у 2025 році становить 40%. Проте цей ризик може зрости до 50% і більше, якщо Трамп реалізує обіцяні з квітня митні обмеження.