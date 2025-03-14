Реакция на новые угрозы Трампа

Франсуа Байру назвал это заявление провокационным и подчеркнул необходимость совместного ответа ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на телеканал TF1.

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Мы не можем позволить, чтобы нас сломали подобные угрозы. Важно, чтобы мы, европейцы, показали, кто мы есть, и что мы не поддадимся на такого рода угрозы,

– отметил французский премьер-министр.

Подобную реакцию выразила и Испания. Министр сельского хозяйства Луис Планас прокомментировал заявление Трампа как временную инициативу.

Это такое же заявление, как и любое другое, оно приходит и уходит. (...) Мы сохраняем спокойствие, но мы также остаемся твердыми,

– отметил Планас.

Торговые пошлины Трампа

После прихода к власти Дональд Трамп инициировал ряд пошлин и ограничений в отношении импорта товаров из Канады, Мексики и стран ЕС.

В частности, США установили 25% пошлины на импорт стали и алюминия из Европейского Союза. В ответ ЕС ввел встречные пошлины на американскую продукцию на сумму 26 млрд евро.

13 марта Трамп анонсировал намерение обложить 200% пошлинами европейское вино и шампанское, аргументируя это поддержкой отечественных производителей.

Заметьте! Если эти меры вступят в силу, это может затронуть около 10% экспорта французской алкогольной продукции в США.