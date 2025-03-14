О чем говорится в коммюнике глав МИД стран G7

В коммюнике упоминаются гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Для встречи в канадском городе Ла-Мальбе собрались главы МИД Германии, Италии, Японии, США, Канады, Франции и Великобритании.

На этот раз согласование коммюнике было довольно сложным. Обсуждение продолжалось много часов. Однако общая атмосфера встречи была довольно позитивной.

Кая Каллас Глава дипломатии Европейского Союза Если мы не можем достичь согласия по коммюнике, то это свидетельствует о расколе. Это не в интересах ни одного из членов G7.

Каллас добавила, что она настроена позитивно. Глава дипломатии ЕС отметила, что формулировки относительно, Украины, которые звучали во время встречи – довольно оптимистичные. Каллас выразила надежду на сохранение этих тенденций.

Известно, что США пытались утвердить "красные линии" в формулировках относительно Украины. К тому же американская сторона выступила против отдельной декларации о сдерживании российского теневого флота.

Обратите внимание! В указанном документе, по требованию, США высказаны более "жесткие" формулировки относительно Китая и "обнадеживающие" в отношении Тайваня.