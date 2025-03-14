О чем говорится в коммюнике глав МИД стран G7
В коммюнике упоминаются гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Обратите внимание! Для встречи в канадском городе Ла-Мальбе собрались главы МИД Германии, Италии, Японии, США, Канады, Франции и Великобритании.
На этот раз согласование коммюнике было довольно сложным. Обсуждение продолжалось много часов. Однако общая атмосфера встречи была довольно позитивной.
Если мы не можем достичь согласия по коммюнике, то это свидетельствует о расколе. Это не в интересах ни одного из членов G7.
Каллас добавила, что она настроена позитивно. Глава дипломатии ЕС отметила, что формулировки относительно, Украины, которые звучали во время встречи – довольно оптимистичные. Каллас выразила надежду на сохранение этих тенденций.
Известно, что США пытались утвердить "красные линии" в формулировках относительно Украины. К тому же американская сторона выступила против отдельной декларации о сдерживании российского теневого флота.
Обратите внимание! В указанном документе, по требованию, США высказаны более "жесткие" формулировки относительно Китая и "обнадеживающие" в отношении Тайваня.