США усилили санкции против России

В прошлый раз эту лицензию выдала предыдущая администрация Соединенных Штатов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о таких банках:

Сбербанк;

ВТБ;

Альфа-банк;

ВЭБ и тому подобное.

Так в материале указано, что администрация Джо Байдена выдала лицензию на энергетические операции в пакете санкций вскоре после вторжения России в Украину. Это было сделано, чтобы предотвратить скачок мировых цен на нефть.

В частности корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс сказал, что теперь европейские страны не смогут покупать российские энергоресурсы. Речь идет о газе, нефти, нефтепродуктах, угле и уране.

Заметьте! Ситуацию с санкциями в Reuters назвали "переговорной тактикой для завершения войны в Украине".