Прислушается ли ЕС к требованию Венгрии относительно санкций

Об этом сообщают лица, знакомые с ситуацией, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так Евросоюз начал письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы. Таким образом он открыл путь для шестимесячного продления санкций.

Такие продления санкций, связанные с Россией из-за ее вторжения в Украину, в течение нескольких лет были по большей части рутинными. Однако после победы президента США Дональда Трампа в ноябре Венгрия начала их блокировать,

– пишет Bloomberg.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает пророссийскую позицию и является близким союзником Трампа, ранее уже создавал трудности по продлению широкого режима санкций против России, прежде чем в последний момент отступить. На этот раз Венгрия сначала требовала исключить восемь человек из списка в обмен на поддержку продления санкций.

Люксембург также усилил давление в последний момент, настаивая на исключении бизнесмена Михаила Фридмана из списка. Однако он останется под санкциями. В то же время представитель Люксембурга отказался от комментариев.

Кто такой Михаил Фридман? Фридман является одним из самых известных российских предпринимателей, который заработал миллиарды в банковском, нефтяном и розничном секторах. Он и его бизнес-партнер Петр Авен в апреле 2024 года одержали неожиданную победу, когда Общий суд ЕС постановил, что ни одно из оснований, приведенных ЕС для обоснования санкций, не было "достаточно подтвержденным".

Хотя суд приказал ЕС аннулировать ограничительные меры, Фридман и Авен остались под санкциями после внесения их в обновленный список ЕС,

– говорится в материале.

Обратите внимание! ЕС продолжает усиливать экономическое давление на Россию, в частности через санкционный режим. Для введения санкций необходима единодушная поддержка всех 27 государств-членов.