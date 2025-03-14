Чи дослухається ЄС до вимоги Угорщини щодо санкцій

Про це повідомляють особи, що знайомі з ситуацією, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Так Євросоюз розпочав письмову процедуру, яка триватиме до ранку п’ятниці. Таким чином він відкрив шлях для шестимісячного продовження санкцій.

Такі продовження санкцій, пов’язані з Росією через її вторгнення в Україну, протягом кількох років були здебільшого рутинними. Однак після перемоги президента США Дональда Трампа в листопаді Угорщина почала їх блокувати,

– пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує проросійську позицію та є близьким союзником Трампа, раніше вже створював труднощі щодо продовження ширшого режиму санкцій проти Росії, перш ніж в останній момент відступити. Цього разу Угорщина спочатку вимагала виключити вісім осіб зі списку в обмін на підтримку продовження санкцій.

Люксембург також посилив тиск в останній момент, наполягаючи на виключенні бізнесмена Михайла Фрідмана зі списку. Проте він залишиться під санкціями. Водночас представник Люксембургу відмовився від коментарів.

Хто такий Михайло Фрідман? Фрідман є одним із найвідоміших російських підприємців, який заробив мільярди у банківському, нафтовому та роздрібному секторах. Він та його бізнес-партнер Петро Авен у квітні 2024 року здобули несподівану перемогу, коли Загальний суд ЄС постановив, що жодна з підстав, наведених ЄС для обґрунтування санкцій, не була "достатньо підтвердженою".

Хоча суд наказав ЄС анулювати обмежувальні заходи, Фрідман і Авен залишилися під санкціями після внесення їх до оновленого списку ЄС,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! ЄС продовжує посилювати економічний тиск на Росію, зокрема через санкційний режим. Для запровадження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.