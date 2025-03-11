Україна сама вирішувати долю транзиту російського газу

Рішення щодо використання українських трубопроводів для транзиту газу ухвалюватиме Київ. Про це заявила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі 10 березня, передає 24 Канал із посилання на Інтерфакс-Україна.

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Ітконен повідомила, що Єврокомісія підтримує тісний контакт зі Словаччиною, Угорщиною та Україною для обговорення цих питань та "враховує всі занепокоєння, висловлені Угорщиною та Словаччиною".

Що стосується використання української інфраструктури, це Україні вирішувати, як вона бажає управляти своїми системами трубопроводів,

– заявила Анна-Кайса Ітконен.