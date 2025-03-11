Украина сама решать судьбу транзита российского газа

Решение об использовании украинских трубопроводов для транзита газа будет принимать Киев. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе 10 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также Сможет ли Фицо надавить на Украину из-за транзита российского газа

Итконен сообщила, что Еврокомиссия поддерживает тесный контакт со Словакией, Венгрией и Украиной для обсуждения этих вопросов и "учитывает все беспокойства, высказанные Венгрией и Словакией".

Что касается использования украинской инфраструктуры, это Украине решать, как она желает управлять своими системами трубопроводов,

– заявила Анна-Кайса Итконен.