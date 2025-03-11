Украина сама решать судьбу транзита российского газа
Решение об использовании украинских трубопроводов для транзита газа будет принимать Киев. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе 10 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Итконен сообщила, что Еврокомиссия поддерживает тесный контакт со Словакией, Венгрией и Украиной для обсуждения этих вопросов и "учитывает все беспокойства, высказанные Венгрией и Словакией".
Что касается использования украинской инфраструктуры, это Украине решать, как она желает управлять своими системами трубопроводов,
– заявила Анна-Кайса Итконен.
В финальном документе саммита указано, что Европейский совет призывает Комиссию, Словакию и Украину усилить усилия в поиске приемлемых решений по транзиту российского газа, учитывая беспокойство Словакии.
Безопасность энергоснабжения государств-членов является для нас приоритетом,
– сказала Итконен.
Итконен отметила, что для Еврокомиссии открыта к решениям, соответствующие целям плана REPowerEU, в частности, уменьшению импорта российских энергоносителей, в том числе газа.