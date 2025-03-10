Давление на Украину из-за прекращения транзита

Решение не продлевать контракт после завершения действия соглашения было непростым и принималось под давлением, в частности со стороны словацких политиков, которые фактически прибегали к шантажу, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, настаивает, чтобы в итоговых документах ЕС появились формулировки о необходимости "активизировать поиск решений в вопросе транзита газа".

Решение Украины прекратить транзит российского газа полностью соответствует энергетической стратегии ЕС, которая предусматривает полный отказ от газа из России до 2027 года. Этого планируют достичь двумя путями:

Поиском альтернативных поставщиков

Сокращением потребления газа внутри стран ЕС

С 2022 года Евросоюз тоже принял ряд важных изменений в этом вопросе:

С 2021 по 2023 год потребление газа в ЕС уменьшилось на 20%;

Импорт сжиженного газа (LNG) также начал сокращаться;

Доля российского газа в общем импорте упала с почти 50% до 15% в 2023 году.

Какие последствия остановки транзита для ЕС

Для Украины прекращение транзита стало политическим шагом, который демонстрирует последовательность в отказе от сотрудничества с агрессором. При этом газотранспортная система продолжает работать для внутренних нужд, несмотря на обстрелы инфраструктуры со стороны России.

Заметьте! В ЕС это привело к росту цен на газ, частично из-за прекращения транзита, но также из-за низкой генерации ветровой энергии зимой и активного использования запасов.

Зато выросли поставки через "Турецкий поток" – в январе 2025 года объемы выросли на 26,7% по сравнению с прошлым годом. Это создает новые вызовы для стратегии ЕС по полному отказу от российского газа до 2027 года

Словацкий след в газовом вопросе

Несмотря на прекращение транзита российского газа по территории Украины, Словакия не испытала критических последствий. Она имеет заполненные газовые хранилища, которые покрывают зимние потребности, и уже с апреля планирует удвоить импорт газа через "Турецкий поток".

Кроме того, Братислава имеет контракты с польской Orlen и возможность импортировать газ через Австрию, Венгрию и Чехию.

Впрочем, премьер Роберт Фицо продолжает давить на ЕС, требуя возвращения транзита через Украину. Перед последним саммитом Европейского совета он даже угрожал ветировать помощь Киеву.

Заметьте! После этого в финальном решении появилось упоминание о необходимости "активизировать усилия" по газовому транзиту с учетом позиции Словакии.