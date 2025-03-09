Она подчеркнула необходимость избегать возможных лазеек для обхода санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Европа продолжит отказ от российских энергоносителей
Европейский Союз остается приверженным плану полного прекращения поставок российского газа, заявила в воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Союз будет двигаться к энергетической независимости.
Выступая в Брюсселе, она подчеркнула, что этот процесс является "абсолютно необходимым" и требует тщательного контроля, чтобы избежать любых лазеек для обхода санкций.
Мы достигли успеха, но мы всегда видим, конечно, что есть лазейки, с которыми мы должны быть осторожными и работать над ними,
– добавила фон дер Ляйен, указав на потребность в дальнейшей работе для обеспечения эффективности санкций против России.