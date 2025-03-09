Вона наголосила на необхідності уникати можливих лазівок для обходу санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Європа продовжить відмову від російських енергоносіїв

Європейський Союз залишається відданим плану повного припинення постачання російського газу, заявила в неділю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Союз рухатиметься до енергетичної незалежності.

Виступаючи в Брюсселі, вона наголосила, що цей процес є "абсолютно необхідним" і потребує ретельного контролю, щоб уникнути будь-яких лазівок для обходу санкцій.

Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звичайно, що є лазівки, з якими ми повинні бути обережними і працювати над ними,

– додала фон дер Ляєн, вказавши на потребу в подальшій роботі для забезпечення ефективності санкцій проти Росії.