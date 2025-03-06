Словакия хочет восстановления транзита

Пеллегрини сделал это заявление после саммита Славковского формата (S3), состоявшегося 5 марта, передает 24 Канал со ссылкой на Akuality.

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Он выразил поддержку премьер-министру Роберту Фицо, который настаивает на том, чтобы в выводах саммита ЕС в четверг был указан вопрос разрешения Украины на транзит газа через ее территорию в Европу. По словам Пеллегрини, это соответствует национальным интересам Словакии.

Интересно! Также он подчеркнул, что Словакия всегда стремилась к конструктивному диалогу и не выступала инициатором блокирования решений на международном уровне.

Будет ли договоренность

Пеллегрини считает, что премьер-министр Роберт Фицо пытается оказать давление. По его мнению, если Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, то Киев мог бы сделать "жест благодарности" в ответ, возобновив транзит газа.

Президенты Чехии Петр Павел и Австрии Александер ван дер Беллен также прокомментировали ситуацию. Они согласились, что если в четверг не будет достигнута договоренность, необходимо искать альтернативное решение, которое не парализует страны.

К слову! Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивает, чтобы на саммите Европейского Союза 6 марта было принято решение о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины.