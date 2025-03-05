Что включает в себя закон о производстве полупроводниковых чипов

Закон о чипах и науке подписан в августе 2022 года президентом Джо Байденом. Он предусматривал выделение субсидий для американского производства полупроводников и смежных компонентов в размере 39 миллиардов долларов и 75 миллиардов долларов кредитных гарантий. Однако такая инициатива подверглась жесткой критике Дональда Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Трамп хочет отменить закон

Больше всего президент США обращает внимание на финансовую составляющую закона о производстве чипов и называет его "ужасным".

Мы даем сотни миллиардов долларов, и это ничего не значит. Они берут наши деньги и не тратят их,

- резюмировал Трамп в выступлении в Конгрессе.

Сохраненные средства он предлагает направить на сокращение государственного долга, а предприятий-производителей хочет привлекать через отмену новых пошлин и без государственных субсидий.

Стоит отметить, что ранее министр торговли Говард Лутник положительно оценил программу по производству чипов и изъявил желание пересмотреть решения по грантам, принятые при Байдене. При президентстве Байдена, предшественница министра торговли Джина Раймондо убедила около пяти мировых производителей полупроводников построить заводы в США.

Стоит отметить! В финальные недели администрации Байдена Министерство торговли утвердило более 33 миллиардов долларов субсидий. Соответственно 4,745 миллиарда долларов для Samsung, 7,86 миллиарда для для Intel, а также 6,6 миллиардов для тайваньской TSMC и 6,1 миллиардов долларов для Micron.