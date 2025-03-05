Какие социальные выплаты на самом деле не получают американцы

Трамп сказал, что 4,7 миллиона американцев, достигших возраста 100 лет получают специальную помощь от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Речь идет о лицах, которые до сих пор есть в списках в базе данных Управления социального страхования. Трамп имел в виду, что в реестрах нет дат смерти указанных граждан и поэтому им продолжают поступать средства. На самом же деле, все совсем не так.

Леланд Дудек Исполняющий обязанности комиссара Управления социального обеспечения Приведенные данные касаются людей в наших записях с номером социального страхования, которые не имеют даты смерти, связанной с их записями. Эти лица не обязательно получают льготы.

Статистика показывает, что социальные выплаты в декабре 2024 года получали 89 тысяч граждан старше 99 лет. То есть, данные, приведенные Трампом, о миллионах граждан не соответствуют действительности.

Выросла ли стоимость яиц во время президентства Байдена

В своей речи Трамп отметил, что именно бывший президент Джо Байден "допустил, чтобы цены на яйца вышли из-под контроля". Однако все не так просто, сообщает CNN.

Основной причиной подорожания яиц является распространение птичьего гриппа.

Птичий грипп вызвал рост цен на яйца, поскольку Министерство сельского хозяйства США требует выбраковки целого поголовья, чтобы остановить распространение в случае обнаружения вируса. Это практика, которая имела место во время администрации Байдена, но также такая практика продолжается и при Трампе,

– отмечает CNN.

Данные Бюро статистики труда показывают, что стоимость яиц в США менялась так:

когда Байден заступал на должность, средняя цена дюжины яиц сорта А составляла 1,47 доллара;

в январе 2023 года (период распространения птичьего гриппа на территорию всей страны) – 4,82 доллара;

в январе 2025 года (до момента пока Байден ушел с должности) – 4,95 доллара.

Обратите внимание! Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в этом году яйца подорожают еще на 41,1%. Рост цены связан с увеличением дефицита продукции.

Во сколько на самом деле обошлось США Парижское климатическое соглашение

По словам Трампа, Парижское климатическое соглашение стоило США "триллионы долларов, которые другие страны не платили". На самом деле ситуация выглядела совсем по-другому, сообщает CNN.

Заметьте! Байден обещал выплачивать на международное климатическое финансирование ежегодно – 11,4 миллиарда долларов.

В реальности, США смогли выделить гораздо меньше. Конгресс утвердил 5,8 миллиарда долларов на международное климатическое финансирование до 2022 года

К тому же США не единственные, кто взял на себя такого рода обязательства. Свой вклад сделали ЕС, Великобритания и Китай.

Напомним! Ранее страны совместно пытались достичь ежегодного климатического финансирования в размере 100 миллиардов долларов. К 2035 году эту цель решили увеличить втрое – до 300 миллиардов долларов.