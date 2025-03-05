Экономические цели Китая на 2025 год

В 2024 году ВВП Китая вырос до 134,9 триллиона юаней или 18,7 триллионов долларов. Чтобы и в дальнейшем занимать лидирующие позиции правительство приняло решение оставить прошлогодний целевой показатель экономического роста на уровне 5%, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Премьер-министр Китая Ли Цян отмечает, что такой запланированный экономический рост возможен при определенных аспектах. Среди них – расширение стимулирования потребления. Из-за этого заложено увеличение на 1% дефицита бюджета до 4% ВВП.

Кроме этого, Пекин выпустит на 179 миллиардов долларов сверхдлинных специальных казначейских облигаций. Они будут направлены на обновленную схему потребительских субсидий. Местным органам власти позволят увеличить уровень задолженности и реализовать на 4,4 трлн юаней специальных облигаций.

Ли Цян отметил, что на оборонные расходы страны в этом году также придется рост – на 7,2% до 250 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Объем валютных резервов Китая превысил 3,2 триллиона долларов.