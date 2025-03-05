Які соціальні виплати насправді не отримують американці

Трамп сказав, що 4,7 мільйона американців, які сягнули віку 100 років отримують спеціальну допомогу від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Йдеться про осіб, які досі є у списках в базі даних Управління соціального страхування. Трамп мав на увазі, що в реєстрах немає дат смерті вказаних громадян і тому їм продовжують надходити кошти. Насправді ж, усе зовсім не так.

Леланд Дудек Виконуючий обов’язки комісара Управління соціального забезпечення Наведені дані стосуються людей у ​​наших записах із номером соціального страхування, які не мають дати смерті, пов’язаної з їхніми записами. Ці особи не обов’язково отримують пільги.

Статистика показує, що соціальні виплати у грудні 2024 року отримували 89 тисяч громадян старше 99 років. Тобто, дані, наведені Трампом, про мільйони громадян не відповідають дійсності.

Чи зросла вартість яєць під час президентства Байдена

У своїй промові Трамп наголосив, що саме колишній президент Джо Байден "допустив, щоб ціни на яйця вийшли з-під контролю". Проте, усе не так просто, повідомляє CNN.

Основною причиною подорожчання яєць є поширення пташиного грипу.

Пташиний грип спричинив зростання цін на яйця, оскільки Міністерство сільського господарства США вимагає вибраковування цілого поголів’я, щоб зупинити поширення у разі виявлення вірусу. Це практика, яка мала місце під час адміністрації Байдена, але також така практика продовжується і за Трампа,

– зазначає CNN.

Дані Бюро статистики праці показують, що вартість яєць в США змінювалась так:

коли Байден заступав на посаду, середня ціна дюжини яєць сорту А складала 1,47 долара;

у січні 2023 року (період поширення пташиного грипу на територію усієї країни) – 4,82 долара;

у січні 2025 року (до моменту поки Байден пішов з посади) – 4,95 долара.

Зверніть увагу! Міністерство сільського господарства США прогнозує, що цьогоріч яйця подорожчають ще на 41,1%. Зростання ціни пов'язано зі збільшенням дефіциту продукції.

У скільки насправді обійшлася США Паризька кліматична угода

За словами Трампа, Паризька кліматична угода коштувала США "трильйони доларів, які інші країни не платили". Насправді ситуація виглядала зовсім по-іншому, повідомляє CNN.

Зауважте! Байден обіцяв виплачувати на міжнародне кліматичне фінансування щорічно – 11,4 мільярда доларів.

В реальності, США змогли виділити набагато менше. Конгрес затвердив 5,8 мільярда доларів на міжнародне кліматичне фінансування до 2022 року

До того ж США не єдині, хто взяв на себе такого роду зобов'язання. Свій внесок зробили ЄС, Велика Британія та Китай.

Нагадаємо! Раніше країни спільно намагалися досягти щорічного кліматичного фінансування у розмірі 100 мільярдів доларів. До 2035 року цю ціль вирішили збільшити втричі – до 300 мільярдів доларів.