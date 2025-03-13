Будут ли введены новые санкции от ЕС

Пресс-секретарь ЕС Аннита Хиппер отметила, что 17 пакет антироссийских санкций еще в разработке, сообщает 24 Канал со ссылкой на WNP.

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Аннита Хиппер Пресс-секретарь Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Мы работаем над 17-м пакетом санкций.

Хиппер также указала, что требование Россия снять половину санкций, чтобы завершить войну в Украине реализовываться пока не будет. Как говорит пресс-секретарь, цель этих ограничений – ослабить Кремль и усилить Украину.

Обратите внимание! Хиппер говорит, что любой мир будет заключаться только при полном согласии Украины.

Когда будут введены новые санкции против России

Как указала Хиппер, сейчас ЕС плодотворно работает над тем, чтобы эти санкции были внедрены вовремя. До окончания объявленного срока осталось всего 2 дня.

Мы упорно работаем над тем, чтобы соглашение о продлении санкций было достигнуто вовремя,

– говорит Хиппер.

По состоянию на сейчас, принятие новых санкций блокирует Венгрия.

Заметьте! Хиппер отмечает, что она не хочет рассматривать сценарий, при котором 27 государств, входящих в ЕС, не смогут прийти к общему выводу в этом вопросе.