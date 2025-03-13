Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что уже звучал ряд заявлений от конгрессменов-республиканцев о сокрушительных санкциях против России. Были даже разговоры о пошлинах на российские товары. Но они не сработают.

К теме Импорт российской нефти восстанавливается: главный покупатель увеличивает закупки: в России

Как Штаты могут ударить по России

Как отметил Пендзин, товарооборот между США и Россией за 2024 год составил примерно 3 миллиарда долларов. К примеру, Штаты с Канадой наторговали в целом под триллион долларов. Поэтому дополнительные пошлины на российские товары фактически никак не повлияют на страну-агрессорку.

Однако есть две сферы, санкции против которых чрезвычайно сильно ударят по российской экономике. Это то, чего опасается Россия.

Первое – энергетические ресурсы. А фактически нефть. Второе – банковский сектор. Если американские санкции пойдут на эти два сектора, то это будет чувствительный удар по российской экономике,

– сказал Пендзин.

Еще в 2023 году страны G7 ввела ценовой "потолок" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Если снизить все до 50 или даже 45 долларов, то Россия это почувствует.

Несмотря на это, за то время Россия научилась частично обходить санкции в отношении нефти. Поэтому параллельно нужно усилить контроль над теневым танкерным флотом. Именно через него продают нефть по более высоким ценам.

Американцы имеют механизмы, как прижать Россию. Многое будет зависеть от того, как те решения, которые были приняты в Саудовской Аравии, будут реализованы. И удастся ли все воплотить в определенные договоренности. Посмотрим, будут ли американцы доводить дело до конца,

– отметил Пендзин.

Добавим, по данным СМИ, Штаты могут даже ослабить некоторые санкции против России. Это будут рассматривать в том случае, если Россия согласится прекратить войну в Украине.