Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що вже лунала низка заяв від конгресменів-республіканців про нищівні санкції проти Росії. Були навіть розмови про мита на російські товари. Але вони не спрацюють.

До теми Імпорт російської нафти відновлюється: головний покупець збільшує закупівлі

Як Штати можуть вдарити по Росії

Як наголосив Пендзин, товарообіг між США та Росією за 2024 рік склав приблизно 3 мільярди доларів. До прикладу, Штати з Канадою наторгували загалом під трильйон доларів. Тому додаткові мита на російські товари фактично ніяк не вплинуть на країну агресорку.

Однак є дві сфери, санкції проти яких надзвичайно сильно вдарять по російській економіці. Це те, чого побоюється Росія.

Перше – енергетичні ресурси. А фактично нафта. Друге – банківський сектор. Якщо американські санкції підуть на ці два сектори, то це буде чутливий удар по російській економіці,

– сказав Пендзин.

Ще у 2023 році країни G7 запровадила цінову "стелю" на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Якщо знизити все до 50 чи навіть 45 доларів, то Росія це відчує.

Попри це, за той час Росія навчилася частково обходити санкції щодо нафти. Тому паралельно потрібно посилити контроль за тіньовим танкерним флотом. Саме через нього продають нафту за вищими цінами.

Американці мають механізми, як притиснути Росію. Багато чого буде залежати від того, як ті рішення, які були ухвалені в Саудівській Аравії, будуть реалізовані. І чи вдасться все втілити в певні домовленості. Подивимося, чи будуть американці доводити справу до кінця,

– зазначив Пендзин.

Додамо, за даними ЗМІ, Штати можуть навіть послабити деякі санкції проти Росії. Це будуть розглядати у тому випадку, якщо Росія погодиться припинити війну в Україні.