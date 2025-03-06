Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра фінансів США Скотта Бессента, які цитує Bloomberg.

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Коли США може застосувати жорсткіші санкції проти Росії

Скотт Бессент в Економічному клубі Нью-Йорка зазначив, що санкції проти Росії будуть використані "явно й агресивно" для "максимального впливу", якщо це буде необхідно, щоб зупинити війну проти України.

Глава Мінфіну США сказав, що додаткові санкції проти Росії можуть допомогти надати США більше важелів впливу на переговорах.

Водночас Бессент розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не посилила енергетичні санкції проти Росії через страх підвищити ціни на газ. А також запитав, який сенс "суттєвої військової та фінансової підтримки України від США протягом останніх трьох років" без відповідних санкцій проти росіян.

Міністр фінансів США також сказав, що американський уряд посилить санкції проти Ірану, додавши, що США "закриють" нафтовий сектор країни, використовуючи "заздалегідь визначені контрольні показники та часові рамки", і що "розгром Ірану стане початком нашої оновленої політики санкцій".

Бессент також розповів про те, що всі кроки Трампа спрямовані на просування інтересів США на світовій арені, одночасно спонукаючи країни витрачати більше на власну оборону та безпеку.

До слова, наприкінці лютого Дональд Трамп продовжив на рік дію низки санкцій, які були запроваджені раніше щодо Росії. Мовиться про торгівельно-економічні обмеження введені у 2014, 2018 та 2022 роках.