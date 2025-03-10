Во время заседания в четверг большинство стран-членов поддержали совместное заявление, которое Венгрия отказалась подписать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Евросоюз готовится к новой политической борьбе с Венгрией

Необычным стало поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своей тактикой торгов и шантажа. Он на встрече не поднимал никаких спорных вопросов, таких как санкции против России.

Следующее заседание ЕС, которое состоится 20 марта, может быть значительно сложнее. Будапешт, как предполагают дипломаты, приберег свои "боеприпасы" для более серьезного противостояния – продолжение пакета санкций ЕС против России, срок действия которого истекает 15 марта.

В отличие от прошлой недели, когда лидеры могли игнорировать позицию Венгрии, на этот раз санкционный вопрос требует единодушного одобрения всех 27 членов ЕС. Это дает Орбану возможность выдвигать условия, угрожая заблокировать решение.

Европейские санкции сейчас действуют против более 2400 физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины. Однако Венгрия регулярно использует вопрос их продолжения как инструмент торга. Сейчас Будапешт добивается исключения восьми человек из санкционного списка и требует уступок в газовых переговорах с Украиной.

Ситуация осложняется позицией США. Президент Дональд Трамп неоднократно намекал, что Вашингтон может отменить санкции против России для достижения мирного соглашения. Это может подтолкнуть Венгрию к еще более жесткой линии в отношении санкций ЕС.

После визита в Вашингтон на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает ответа на письмо, который Венгрия направила главному дипломату ЕС Кайи Каллас, прежде чем рассматривать вопрос о расширении санкций.

Послы ЕС имеют только три дня на этой неделе – в понедельник, среду и пятницу – для пролонгации санкций.

Если же соглашение не будет достигнуто, санкционный режим может прекратить действие, что создаст беспрецедентный вызов для Европейского Союза.