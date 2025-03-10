Під час засідання у четвер більшість країн-членів підтримали спільну заяву, яку Угорщина відмовилася підписати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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Євросоюз готується до нової політичної боротьби з Угорщиною

Незвичною стала поведінка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого своєю тактикою торгів і шантажу. Він на зустрічі не порушував жодних спірних питань, таких як санкції проти Росії.

Наступне засідання ЄС, яке відбудеться 20 березня, може бути значно складнішим. Будапешт, як припускають дипломати, приберіг свої "боєприпаси" для більш серйозного протистояння – продовження пакету санкцій ЄС проти Росії, термін дії якого спливає 15 березня.

На відміну від минулого тижня, коли лідери могли ігнорувати позицію Угорщини, цього разу санкційне питання вимагає одностайного схвалення всіх 27 членів ЄС. Це дає Орбану можливість висувати умови, загрожуючи заблокувати рішення.

Європейські санкції наразі діють проти понад 2400 фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії проти України. Однак Угорщина регулярно використовує питання їхнього продовження як інструмент торгу. Наразі Будапешт домагається виключення восьми осіб із санкційного списку та вимагає поступок у газових переговорах з Україною.

Ситуація ускладнюється позицією США. Президент Дональд Трамп неодноразово натякав, що Вашингтон може скасувати санкції проти Росії для досягнення мирної угоди. Це може підштовхнути Угорщину до ще жорсткішої лінії щодо санкцій ЄС.

Після візиту до Вашингтона минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що очікує відповіді на лист, який Угорщина надіслала головному дипломату ЄС Каї Каллас, перш ніж розглядати питання про розширення санкцій.

Посли ЄС мають лише три дні цього тижня – у понеділок, середу та п’ятницю – для пролонгації санкцій.

Якщо ж угоди не буде досягнуто, санкційний режим може припинити дію, що створить безпрецедентний виклик для Європейського Союзу.