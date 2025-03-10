Зокрема, в ньому йшлося про ставлення ЄС до українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

Дивіться також Сікорський висміяв Орбана після його закидів щодо членства України в ЄС

Що кажуть в уряді Угорщини про Україну

У своїх соцмережах угорський уряд заявив, що Європейський Союз хоче "зберегти життя України, фінансувати мільйонну українську армію та українську державу, вивести Україну на швидкий шлях розвитку". Після цього великими літерами йшли слова: "Цього не має статись". Однак, пізніше цю публікацію видалили.

Окрім цього, за даними видання, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час щорічного відкриття Угорської торгово-промислової палати повідомив, що питання "збереження України" Євросоюзом нібито є настільки серйозним, що може "визначити долю Угорщини в середньостроковій і довгостроковій перспективах".

За його словами, саме через це він ініціює опитування серед громадян. Нагадаємо, що раніше Орбан оголосив про план проведення опитування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу. Його проводитимуть через поштові розсилки.

Варто зауважити, що результати цього опитування не є юридично обов'язковими. Однак, їх нібито використають для зміцнення уряду. Ймовірно, голосування буде зіставлено проти Києва.