Прем'єр Угорщини виступає проти членства України в ЄС. Аби показати, що населення країни поділяє його думку, Віктор Орбан оголосив про план проведення опитування. Угорців питатимуть, чи хочуть вони бачити Україну в Євросоюзі, передає 24 Канал.

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Сікорський вступився за Україну

На цю ініціативу угорського прем'єра відреагував очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у соцмережі "Х".

Він написав, що йому було б цікаво дізнатися "результати референдуму в ЄС щодо членства Угорщини Орбана". У такий спосіб міністр нагадав Орбану про те, як до нього ставляться більшість країн-членів.

Нагадаємо, що Угорщина блокує пакет допомоги Україні на 20 мільярдів євро, запропонований ЄС. Тим часом в Європарламенті планують позбавити Будапешт право голосу.